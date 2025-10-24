Видео
24 октября, 17:35

19-летний Расулов — о матче против «Зенита»: «Коленки у меня точно не задрожат»

Алина Савинова

Вратарь московского «Динамо» Курбан Расулов заявил, что готов выйти в старте на матч 13-го тура РПЛ с «Зенитом».

Ранее голкипер бело-голубых Андрей Лунев получил растяжение локтя на тренировке. Врач «Динамо» Александр Родионов заявил, что футболист, скорее всего, пропустит матч с питерской командой.

«Если я сыграю, это будет отличная возможность показать себя против такого сильного соперника, как «Зенит». Никакого волнения. Очень хочется сыграть в таком матче. Коленки у меня точно не задрожат. Я уже играл против «Краснодара» в Кубке. Там разве у меня что-то дрожало? Нет», — цитирует Расулова Legalbet.

В этом сезоне 19-летний Расулов провел 4 матча за основную команду «Динамо» во всех турнирах, пропустив 2 мяча и трижды сыграв на ноль.

«Динамо» встретится на выезде с «Зенитом» в воскресенье, 26 октября. Начало матча — в 17.30 по московскому времени.

Источник: Legalbet
6

  • alexb2025personal

    А Кафанов уже в Динамо или нет? Если уже, то коленки дрожать не должны, а просто будут привозы.

    25.10.2025

  • shutnik78

    А должны? :face_with_raised_eyebrow:

    24.10.2025

  • Ilya Gudman

    Там же Лещук уже хорохорится перед матчем , кто этого молодого то поставит

    24.10.2025

  • Mr T

    Давай,Курбан, будем верить в тебя!

    24.10.2025

  • andy1962

    мне кажется, Лунева просто посадили на лавку после выроненного мяча с Локо.

    24.10.2025

  • Иванов Иван

    Коленки точно не задрожат,мяч пролетит между ними свободно.)))

    24.10.2025

