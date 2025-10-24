24 октября, 17:35
Вратарь московского «Динамо» Курбан Расулов заявил, что готов выйти в старте на матч 13-го тура РПЛ с «Зенитом».
Ранее голкипер бело-голубых Андрей Лунев получил растяжение локтя на тренировке. Врач «Динамо» Александр Родионов заявил, что футболист, скорее всего, пропустит матч с питерской командой.
«Если я сыграю, это будет отличная возможность показать себя против такого сильного соперника, как «Зенит». Никакого волнения. Очень хочется сыграть в таком матче. Коленки у меня точно не задрожат. Я уже играл против «Краснодара» в Кубке. Там разве у меня что-то дрожало? Нет», — цитирует Расулова Legalbet.
В этом сезоне 19-летний Расулов провел 4 матча за основную команду «Динамо» во всех турнирах, пропустив 2 мяча и трижды сыграв на ноль.
«Динамо» встретится на выезде с «Зенитом» в воскресенье, 26 октября. Начало матча — в 17.30 по московскому времени.
alexb2025personal
А Кафанов уже в Динамо или нет? Если уже, то коленки дрожать не должны, а просто будут привозы.
25.10.2025
shutnik78
А должны? :face_with_raised_eyebrow:
24.10.2025
Ilya Gudman
Там же Лещук уже хорохорится перед матчем , кто этого молодого то поставит
24.10.2025
Mr T
Давай,Курбан, будем верить в тебя!
24.10.2025
andy1962
мне кажется, Лунева просто посадили на лавку после выроненного мяча с Локо.
24.10.2025
Иванов Иван
Коленки точно не задрожат,мяч пролетит между ними свободно.)))
24.10.2025