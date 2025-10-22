Видео
22 октября, 13:50

Вратарь «Динамо» Расулов — о шутках про Расула Курбанова: «Над Шнякиным тоже угорают: «Шняк Дмитриев»

Микеле Антонов
Корреспондент

Голкипер «Динамо» Курбан Расулов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о шутках про свое имя.

— В одном из матчей, когда ты только начал играть за основное «Динамо», Дмитрий Шнякин оговорился и назвал тебя Расулом Курбановым. Это ушло в народ. Ты с ним не обсуждал эту ситуацию?

— Я с ним ни разу не виделся, не общался. После игры много кто написал об этом. Знаю, что над ним многие угорают: Шняк Дмитриев.

— Не обиделся, больше посмеялся?

— Нет, не обиделся. Он не первый. Привык даже.

— В личной жизни какие-то фанаты называли тебя так?

— Бывало, да. Поначалу даже в академии могли путать.

— Может, прозвище было?

— Глеб (Данил Глебов, полузащитник «Динамо», — прим. «СЭ») называет: «вратарь водила».

19-летний воспитанник академии «Динамо» Курбан Расулов провел 3 матча в текущем сезоне за основную команду бело-голубых.

5

  • Garryman

    А у меня был приятель - Кенжебек Шаймарданович. Ничего, выучил.

    22.10.2025

  • тихоновнавсегда

    Там нет комментаторов!

    22.10.2025

  • Земляк

    Самый худший - Коптев с явными дефектами дикции и полным незнаниям правил игры.

    22.10.2025

  • Москвич1985

    Ну... Иногда возникают оговорки с нераспространенными ФИО. Была коллега у меня по работе с отчеством Абрекзауровна. Я упорно называл ее Заурабрековной. Она не поправляла, но наверное была не в восторге. Но я в конце концов исправился и стал называть верно. Вот и Шнякин возможно еще выучит правильно имя и фамилию Курбана Расулова)))))

    22.10.2025

  • Spartak7

    Шнякин самый худший комментатор Матча, это уже давно всем ясно.

    22.10.2025

    Футбол
    РПЛ
    ФК Динамо (Москва)
