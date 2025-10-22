22 октября, 13:50
Голкипер «Динамо» Курбан Расулов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о шутках про свое имя.
— В одном из матчей, когда ты только начал играть за основное «Динамо», Дмитрий Шнякин оговорился и назвал тебя Расулом Курбановым. Это ушло в народ. Ты с ним не обсуждал эту ситуацию?
— Я с ним ни разу не виделся, не общался. После игры много кто написал об этом. Знаю, что над ним многие угорают: Шняк Дмитриев.
— Не обиделся, больше посмеялся?
— Нет, не обиделся. Он не первый. Привык даже.
— В личной жизни какие-то фанаты называли тебя так?
— Бывало, да. Поначалу даже в академии могли путать.
— Может, прозвище было?
— Глеб (Данил Глебов, полузащитник «Динамо», — прим. «СЭ») называет: «вратарь водила».
19-летний воспитанник академии «Динамо» Курбан Расулов провел 3 матча в текущем сезоне за основную команду бело-голубых.
Garryman
А у меня был приятель - Кенжебек Шаймарданович. Ничего, выучил.
22.10.2025
тихоновнавсегда
Там нет комментаторов!
22.10.2025
Земляк
Самый худший - Коптев с явными дефектами дикции и полным незнаниям правил игры.
22.10.2025
Москвич1985
Ну... Иногда возникают оговорки с нераспространенными ФИО. Была коллега у меня по работе с отчеством Абрекзауровна. Я упорно называл ее Заурабрековной. Она не поправляла, но наверное была не в восторге. Но я в конце концов исправился и стал называть верно. Вот и Шнякин возможно еще выучит правильно имя и фамилию Курбана Расулова)))))
22.10.2025
Spartak7
Шнякин самый худший комментатор Матча, это уже давно всем ясно.
22.10.2025