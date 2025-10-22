Вратарь «Динамо» Расулов — о шутках про Расула Курбанова: «Над Шнякиным тоже угорают: «Шняк Дмитриев»

Голкипер «Динамо» Курбан Расулов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о шутках про свое имя.

— В одном из матчей, когда ты только начал играть за основное «Динамо», Дмитрий Шнякин оговорился и назвал тебя Расулом Курбановым. Это ушло в народ. Ты с ним не обсуждал эту ситуацию?

— Я с ним ни разу не виделся, не общался. После игры много кто написал об этом. Знаю, что над ним многие угорают: Шняк Дмитриев.

— Не обиделся, больше посмеялся?

— Нет, не обиделся. Он не первый. Привык даже.

— В личной жизни какие-то фанаты называли тебя так?

— Бывало, да. Поначалу даже в академии могли путать.

— Может, прозвище было?

— Глеб (Данил Глебов, полузащитник «Динамо», — прим. «СЭ») называет: «вратарь водила».

19-летний воспитанник академии «Динамо» Курбан Расулов провел 3 матча в текущем сезоне за основную команду бело-голубых.