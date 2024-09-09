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Лещук — о хейте: «Позволяю другим людям выплеснуть на меня свои негативные эмоции»

Зарина Халимхонова
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Вратарь «Динамо» Игорь Лещук в разговоре с «СЭ» оценил негативную реакцию со стороны болельщиков в его адрес.

«Кто-то однажды мне сказал, что я позволяю другим людям выплеснуть на меня свои негативные эмоции. Но, надеюсь, следующие моменты, связанные со мной, будут только положительными! А не негативными, как было в последнее время. Усердно работаю на тренировках и стараюсь помочь команде в тех матчах, в которых мне предоставляют шанс себя проявить», — сказал Лещук «СЭ» после торжественной церемонии открытия выставки-инсталляции «Стена болельщиков», посвященной истории фанатского движения «Динамо».

В нынешнем сезоне 28-летний вратарь провел три матча за «Динамо» во всех турнирах, пропустив 4 гола и сыграв одну встречу «на ноль».

Игорь Лещук
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)

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