Вратарь «Динамо» Лещук поделился ожиданиями от товарищеского матча с 2DROTS

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук поделился мнением о медиафутболе и рассказал, чего ждет от товарищеского матча с клубом Медиалиги 2DROTS.

— Что вы думаете о медиафутболе?

— Не имею ничего против, здесь своя аудитория. Не слежу за медиафутболом, больше узнаю от ребят. Отношусь с уважением. Ребята показывают хороший уровень. Согласился бы подписать контракт с 2DROTS? У них нет столько денег.

— Смолов недавно говорил о желании создать медиакоманду. Вам бы было интересно стать президентом медиафутбольного клуба?

— У болельщиков «Динамо» есть команды «Брадцы». От них поступало предложение помочь им в финансовом плане и принимать какие-то решения в клубе. Но я отказался, потому что не хочу, чтобы что-то отвлекало от футбола.

Также Лещук обратился к футболисту 2DROTS Владиславу Ослоновскому и заявил о желании бело-голубых победить в товарищеском матче.

«Мне ребята из медиафутбола сказали, что у 2DROTS корона на голове. Очень просили обыграть», — добавил Лещук.

Матч «Динамо» — 2DROTS состоится в субботу, 18 ноября в Москве на стадионе «ВТБ Арена».