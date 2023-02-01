Вратарь «Динамо» Лещук считает, что Кокорин ставил деньги превыше всего

Сегодня, 20:01
Вратарь московского «Динамо» Игорь Лещук считает, что нападающий «Ариса» Александр Кокорин всегда ставил деньги превыше всего.
«Я вообще никогда не думал о деньгах, даже когда играл в молодежной команде «Динамо». Только в основной команде, когда появились семья и дети, я уже стал задумываться о том, сколько денег я зарабатываю. Кто всегда ставил деньги превыше всего? Можно Александра Кокорина назвать, но это чисто мое мнение. Надеюсь, мне только кажется, что у него все мысли о том, сколько он получает денег, и как их потратить», — сказал Лещук в эфире программы «Третий тайм» на «Матч Премьер».
Кокорин перешел в «Фиорентину» из «Спартака» в начале 2021 года за 4,5 миллиона евро, заключив контракт до июня 2024 года. В общей сложности российский нападающий принял участие в 11 матчах в итальянском клубе и не отметился результативными действиями.
С августа 2022 года он выступает за «Арис» на правах аренды.
В текущем сезоне Кокорин провел за кипрскую команду 17 матчей, забил семь голов и отдал три результативные передачи.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования