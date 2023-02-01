Вратарь «Динамо» Лещук считает, что Кокорин ставил деньги превыше всего

Вратарь московского «Динамо» Игорь Лещук считает, что нападающий «Ариса» Александр Кокорин всегда ставил деньги превыше всего.

«Я вообще никогда не думал о деньгах, даже когда играл в молодежной команде «Динамо». Только в основной команде, когда появились семья и дети, я уже стал задумываться о том, сколько денег я зарабатываю. Кто всегда ставил деньги превыше всего? Можно Александра Кокорина назвать, но это чисто мое мнение. Надеюсь, мне только кажется, что у него все мысли о том, сколько он получает денег, и как их потратить», — сказал Лещук в эфире программы «Третий тайм» на «Матч Премьер».

Кокорин перешел в «Фиорентину» из «Спартака» в начале 2021 года за 4,5 миллиона евро, заключив контракт до июня 2024 года. В общей сложности российский нападающий принял участие в 11 матчах в итальянском клубе и не отметился результативными действиями.

С августа 2022 года он выступает за «Арис» на правах аренды.

В текущем сезоне Кокорин провел за кипрскую команду 17 матчей, забил семь голов и отдал три результативные передачи.