0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:01

Вратарь «Динамо» Лещук считает, что Кокорин ставил деньги превыше всего

Виталий Косик
Корреспондент
Александр Кокорин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Вратарь московского «Динамо» Игорь Лещук считает, что нападающий «Ариса» Александр Кокорин всегда ставил деньги превыше всего.

«Я вообще никогда не думал о деньгах, даже когда играл в молодежной команде «Динамо». Только в основной команде, когда появились семья и дети, я уже стал задумываться о том, сколько денег я зарабатываю. Кто всегда ставил деньги превыше всего? Можно Александра Кокорина назвать, но это чисто мое мнение. Надеюсь, мне только кажется, что у него все мысли о том, сколько он получает денег, и как их потратить», — сказал Лещук в эфире программы «Третий тайм» на «Матч Премьер».

Александр Кокорин во&nbsp;время интервью YouTube-каналу &laquo;Суперлига&raquo;. «Настоящий мужчина должен отсидеть в тюрьме». Все скандалы с участием Кокорина: от шампанского в Монте-Карло до драки в кафе

Кокорин перешел в «Фиорентину» из «Спартака» в начале 2021 года за 4,5 миллиона евро, заключив контракт до июня 2024 года. В общей сложности российский нападающий принял участие в 11 матчах в итальянском клубе и не отметился результативными действиями.

С августа 2022 года он выступает за «Арис» на правах аренды.

В текущем сезоне Кокорин провел за кипрскую команду 17 матчей, забил семь голов и отдал три результативные передачи.

Источник: https://matchpremier.ru/

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
⚽ Футбол. Испания. Лига 1
Бетис
Барселона

П2

29%

1.70

ТБ 2.5

24%

1.83

обе забьют - да

16%

1.81
⚽ Футбол. Франция. Лига 1
Монпелье
ПСЖ

П2

32%

1.34

ТБ 3.5

21%

2.17

Ф2(-1.5)

18%

1.85
⚽ Футбол. Кубок Италии
Интер 1
Аталанта 0
Матч завершен

ТБ 2.5

26%

1.74

обе забьют - да

23%

1.66

П1

19%

2.07
Александр Кокорин
Игорь Лещук
Футбол
РПЛ
ФК Арис (Лимасол)
ФК Динамо (Москва)
ФК Фиорентина
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Олимпийскую чемпионку из Норвегии травят из-за слов о России. Она уже извинилась и покаялась
Шоу с Костомаровым уже начинают отменять. Вернется ли фигурист на лед?
Актера Бориса Щербакова госпитализировали в Москве
В Казахстане вынесли на обсуждение проект о закрытии торгпредства в России
Скончался находившийся под следствием бывший глава минобра Оренбургской области
Российский актер приехал в зону спецоперации добровольцем
Материалы сюжета: Кокорин и «Фиорентина»: аренда на Кипр в «Арис»
Кокорин номинирован на звание лучшего игрока «Ариса» по итогам января
Кокорин выйдет в стартовом составе «Ариса» в матче чемпионата Кипра против «Паралимни»
Кокорин рассказал, как прошла его адаптация в «Арисе»
Кокорин: «Конечно, я очень хочу вернуться в сборную. Носить российскую майку — невероятное чувство»
Булыкин рассказал о шансах Кокорина вернуться в серию А
Радченко: «Мне кажется, что Кокорин уже не вернется в РПЛ»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Черышев: «Общались с Назаровым в районе 19 января, но после этого разговоров у нас не было»

Дзюба выложил новое видео тренировки