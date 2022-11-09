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Сегодня, 18:48

Вратарь «Динамо» Лещук считает, что команда притерлась к главному тренеру Йокановичу

Микеле Антонов
Корреспондент
Севастиан Терлецкий
Корреспондент
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Вратарь «Динамо» Игорь Лещук в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал об общении с тренером вратарей сборной России Виталием Кафановым.

— Что произошло, что вы вдруг стали играть реально лучше?

— Стали привыкать к тренеру, понимать его требования. Он стал больше объяснять. В целом, наверное, притирка произошла. Надеюсь, что дальше мы будем еще больше прибавлять в качестве игры.

— Понимаю, что тебе надоели вопросы о том, что ты мало играешь. Ты сейчас тратишь время, но тебя даже в сборную не зовут. Хотя туда звали вообще всех. С тобой Кафанов связывался?

— Нет. С ним здороваемся перед играми с «Ростовом». В этом году уже четыре раза поздоровались и четыре попрощались.

— Хотелось бы подольше с ним пообщаться, нет? Говорят, он очень сильный специалист.

— Ну, хорошо. Я сконцентрирован на своей работе. Чтобы попасть в сборную, надо начать играть в клубе.

Игорь Лещук
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