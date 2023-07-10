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Сегодня, 11:30

Вратарь «Динамо» Лещук в ближайшее время вернется в общую группу после травмы

Алина Савинова
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Голкипер «Динамо» Игорь Лещук после травмы вернется в общую группу в ближайшие дни, сообщает Metaratings.ru.

На данный момент футболист тренируется по индивидуальной программе под наблюдением врачей. Отмечается, что решение о возвращении вратаря в общую группу будет зависеть от медицинских показателей.

Из-за повреждения футболист пропустил товарищеские матчи московской команды против ЦСКА в Братском кубке.

Лещук является воспитанником «Динамо». В минувшем сезоне 27-летний голкипер провел 6 матчей за бело-голубых в чемпионате России и пропустил 11 мячей.

В первом туре нового сезона РПЛ «Динамо» сыграет против «Краснодара». Матч между командами пройдет 21 июля.

Источник: https://metaratings.ru/news/golkiper-dinamo-leshuk-v-blizhaishee-vremya-vernyotsya-v-obshuyu-gruppu-posle-travmy-264943/
Игорь Лещук
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