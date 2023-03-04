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Сегодня, 13:40

Вратарь «Динамо» Лещук высказал отношение к Fan ID

Игорь Рабинер
Обозреватель
Игорь Лещук.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Вратарь «Динамо» Игорь Лещук в интервью «СЭ» рассказал, что думает о Fan ID, которое с начала весенней части чемпионата используется во всех без исключения матчах РПЛ.

— Да, люди не очень активно его получают. Но «Динамо» старается по максимуму заинтересовать болельщиков. Звали и певцов, и детских видеоблогеров. Считаю, что это правильное направление, из футбола нужно делать шоу. Хочется, чтобы с Fan ID стороны пошли на уступки друг другу — и люди чуть-чуть помягче к этому относились, и правительство какие-то поблажки сделало. Кому будет польза от того, что болельщики на футбол ходить не будут?

Игорь Лещук. «Приходим с разминки перед «Амкалом» — а Овечкин уже «мертвый». Доктор дал ему нашатырь. А потом он взял и забил!» Интервью вратаря «Динамо» Игоря Лещука

Игорь Лещук
Fan ID (паспорт болельщика)
ФК Динамо (Москва)
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