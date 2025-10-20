Вратарь «Динамо» Расулов заявил, что улетит на Марс, если забьет золотой гол на чемпионство клуба

Вратарь «Динамо» Курбан Расулов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном забитии голов.

— В недавнем интервью ты признавался, что в детстве играл в нападении. Как раз в матче с «Ахматом» забил Игорь Лещук. Когда ждать голов от тебя?

— В программке это было тоже! При счете 1:2 думал, что сейчас побегу. Костя Тюкавин без меня справился.

— Есть ли у тебя какое-то празднование?

— Празднования нет. Мечта забить какая-то, может, есть.

— Золотой гол «Динамо» на чемпионство.

— Это вообще космос будет.

— Представляешь, что такое вообще возможно?

— На другую планету улечу. Не знаю, на Марс, наверное. И шоколадку «Марс» после игры съем. Валерий Георгиевич [Карпин] разрешит (улыбается).

19-летний Расулов провел 4 матча в этом сезоне за основную команду бело-голубых. 19 октября «Динамо» сыграло вничью с «Ахматом» (2:2) в 12-м туре РПЛ.