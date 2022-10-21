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Сегодня, 20:37

Шунин: «В РПЛ проходных матчей нет, очки добываются на зубах»

Вратарь «Динамо» Шунин ожидает сложного матча с «Локомотивом»
Мария Гусева

Вратарь «Динамо» Антон Шунин поделился ожиданиями от матча 14-го тура чемпионата России против «Локомотива».

«Локомотив» и «Динамо» — это в любом случае московское дерби. «Локомотив» обыграл «Торпедо» в чемпионате, это придаст им усилий, адреналина и хороших эмоций. К нашей игре они точно будут готовиться. Мы играем на выезде, поэтому это будет точно сложнейший матч. Как видите, сейчас с любым соперником в РПЛ проходных матчей нет, все бьются. Очки добываются на зубах. Жду яркий и сложный матч", — приводит Sport24 слова Шунина.

«Локомотив» после 13 туров занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков. «Динамо» располагается на 8-й строчке с 20 очками.

Матч «Локомотив» — «Динамо» пройдет 22 октября. Начало встречи — 19.00 по московскому времени.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-10-21-shunin-v-rpl-s-kazhdym-sopernikom-ochki-dobyvayutsya-na-zubakh-zhdu-yarkiy-i-slozhnyy-match-s-lokomotivom
Антон Шунин
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ФК Динамо (Москва)
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