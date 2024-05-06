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Сегодня, 12:42

Вратарь «Динамо» Шунин рассказал, что не думает о завершении карьеры

Виктория Кравченко
Антон Шунин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Голкипер московского «Динамо» Антон Шунин рассказал, планирует ли завершать карьеру, если придется покинуть московский клуб по окончании сезона-2023/24.

— Пока я даже не думаю о завершении карьеры. Завершу, когда почувствую, что больше не могу, не получаю удовольствия или не нужен команде. Физически у меня все отлично. Я хочу играть и делаю все, что от меня зависит, чтобы мой клуб в каждом матче побеждал, — цитирует Шунина «Чемпионат».

В нынешнем сезоне 37-летний Шунин провел 20 матчей, пропустил 26 голов и 3 раза отыграл на ноль. Контракт игрока с бело-голубыми рассчитан до лета 2024 года.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5540222-anton-shunin-otvetil-na-vopros-zakonchit-li-kareru-esli-ne-ostanetsya-v-dinamo.html
Антон Шунин
ФК Динамо (Москва)
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