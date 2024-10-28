Вратарь «Факела» Гудиев: «Не назвал бы себя экономным. Люблю тратить деньги, точно больше Латышонка»

Сегодня, 14:40
Голкипер «Факела» Виталий Гудиев рассказал «СЭ» о своем отношении к деньгам.
«Не сказал бы, что я экономный. Люблю тратить деньги, ходить по ресторанам. Точно трачу больше Латышонка в месяц (смеется)», — сказал Гудиев «СЭ».
В активе вратаря «Факела» 9 сыгранных матчей во всех турнирах: 15 пропущенных мячей и 3 игры на ноль. Портал Transfermarkt оценивает голкипера в 350 тысяч евро.
Ранее голкипер «Зенита» Евгений Латышонок заявлял, что ему хватает 30 тысяч в месяц для комфортной жизни в Санкт-Петербурге.
Дарик Агаларов