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Сегодня, 11:26

Вратарь «Факела» Свинов: «Матч с «Зенитом» — это ад: одна минута идет как час»

Вратарь «Факела» прокомментировал матч против «Зенита» в РПЛ
Руслан Минаев
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Вратарь «Факела» Илья Свинов прокомментировал матч против «Зенита» в РПЛ.

Матч между командами закончился вничью — 1:1.

«Зенит» — это самый ад из всех, с кем мы играли, — цитирует Свинова «РБ Спорт». — С ними одна минута идет как час. Хоть мы и сыграли 1:1, а у них благодаря нашей команде особо не было моментов, все равно в лиге это самый тяжелый соперник. Они запирают у ворот, у них очень быстрый темп игры".

«Зенит» лидирует в РПЛ с 39 очками. «Факел» идет на 13-м месте с 12 очками.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/il-ya-svinov-protiv-zenita-odna-minuta-idet-kak-chas-e-to-samy-j-ad-v-rpl/
Илья Свинов
РПЛ
ФК Зенит
ФК Факел (Воронеж)
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