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Сегодня, 12:59

Свинов: «Если «Факел» окажется выше, а «Локо» вылетит, будет радость и опустошение внутри»

Свинов заявил, что хочет отправить «Локомотив» в стыки
Руслан Минаев
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Вратарь «Факела» Илья Свинов прокомментировал результаты команды в первом круге РПЛ.

«Если в итоге мы окажемся выше, а «Локомотив» попадет в стыки, тогда точно будет опустошение внутри и радость. Остаться в РПЛ в первый сезон, когда у команды самый низкий бюджет, — это трудно. Понятно, можно выиграть одну игру, но на дистанции, когда в сезоне много игр, держать планку тяжело. Так что будет кайф, если мы не вылетим», — цитирует Свинова «РБ Спорт».

«Факел» и «Локомотив» идут на 13-м и 14-м местах соответственно. Клубы набрали по 12 очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vratar-fakela-svinov-budet-klassno-otpravit-lokomotiv-v-sty-ki/
Илья Свинов
ФК Локомотив (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
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