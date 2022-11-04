Свинов: «Если «Факел» окажется выше, а «Локо» вылетит, будет радость и опустошение внутри»

Вратарь «Факела» Илья Свинов прокомментировал результаты команды в первом круге РПЛ.

«Если в итоге мы окажемся выше, а «Локомотив» попадет в стыки, тогда точно будет опустошение внутри и радость. Остаться в РПЛ в первый сезон, когда у команды самый низкий бюджет, — это трудно. Понятно, можно выиграть одну игру, но на дистанции, когда в сезоне много игр, держать планку тяжело. Так что будет кайф, если мы не вылетим», — цитирует Свинова «РБ Спорт».

«Факел» и «Локомотив» идут на 13-м и 14-м местах соответственно. Клубы набрали по 12 очков.