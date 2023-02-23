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Рудаков: «У меня вообще сомнений нет, что Акинфеев первый номер в России»

Алина Савинова
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Вратарь финской «Хонки» Максим Рудаков назвал Игоря Акинфеева первым номером среди российских голкиперов.

«Из российских вратарей, в первую очередь, импонирует игра Сережи Песьякова. Вообще шикарно ногами играет, выдвигается, как защитник. Саша Селихов очень нравится. Понятно, что Игорь Акинфеев. Он до сих пор строит игру ЦСКА. По-моему, даже пару голевых дал в этом сезоне. Все к этому приходят. У меня вообще сомнений нет, что он первый номер. Акинфеев и в 36 показывает топовый уровень. У него ошибок вообще нет. И он выручает», — приводит «Чемпионат» слова Руденко.

В матче 1/4 финала FONBET Кубка России ЦСКА — «Краснодар» (3:0) Акинфеев не пропустил ни одного мяча. Этот матч стал для него 350-м «сухим» в карьере.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5007483-eks-vratar-zenita-akinfeev-po-prezhnemu-pervyj-nomer-v-rossii-voobsche-somnenij-net.html
Игорь Акинфеев
ФК ЦСКА (Москва)
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