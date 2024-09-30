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Сегодня, 12:34

Голкипер «Акрона» Волков: «Дзюба — великолепный человек»

Алина Савинова
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Вратарь «Акрона» Сергей Волков ответил на вопрос о влиянии нападающего Артема Дзюбы на команду.

36-летний форвард присоединился к тольяттинской команде в сентябре, подписав контракт до конца сезона-2024/25.

«Он великолепный человек. Душа компании и раздевалки, если можно так сказать. Такая фигура, как Артем, очень помогает команде. Он своей харизмой добавил уверенности нашим ребятам в раздевалке и на поле», — приводит «РБ Спорт» слова Волкова.

Дзюба провел три матча за «Акрон» в чемпионате России, отметившись одним забитым мячом и тремя результативными передачами.

Источник: РБ Спорт
Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Акрон
Сергей Волков

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