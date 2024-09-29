Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:16

Голкипер «Оренбурга» Москвичев: «Нам должно чуть больше повезти, и тогда придут результаты»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Вратарь «Оренбурга» Богдан Москвичев прокомментировал неудачный старт команды в РПЛ сезона-2024/25.

«Честно говоря, в команде до сих пор не определили, в чем причина такого тяжелого старта сезона для «Оренбурга». Мы продолжаем работать, делать все, что от нас зависит. Наверное, дальше в каких-то моментах нам уже должно чуть больше повезти, и тогда придут результаты. Как выйти из этой ситуации? Работать, работать и еще раз работать», — цитирует Москвичева Legalbet.

В 10-м туре РПЛ «Оренбург» уступил «Пари НН» со счетом 1:2 и продлил безвыигрышную серию до 13 матчей во всех турнирах. Команда Давида Деограсии с 7 очками располагается на 13-й позиции в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: Legalbet
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Спрос на квартиры в новостройках России снизился на 20%
WP узнала о рекомендации США Израилю не проводить операцию в Ливане
The New York Times заявило, что ВАДА потеряло данные о 900 допинг-тестах перед Олимпийскими играми в Париже
ВАДА потеряло тесты 900 олимпийцев перед Играми в Париже
Догонялки с пятью шайбами и шедевр Голдобина в овертайме. Что произошло в матче КХЛ «Спартак» - ЦСКА
Невролог рассказала о причинах постоянной сонливости
Материалы сюжета РПЛ, 10-й тур: «Локомотив» — «Спартак», «Краснодар» — «Зенит» и другие матчи
«Зенит» придет за Батраковым? В какие-то годы у нас воронки приезжали за кем-то по утрам». Интервью Нагорных
Наумов — о победе «Локомотива» над «Спартаком»: «Уверенно и красиво»
РПЛ, расписание и результаты 10-го тура: «Краснодар» победил «Зенит», матч двух «Динамо» и другие
«Динамо» Махачкала — «Динамо» Москва. Онлайн-трансляция матча
Агент Сафонов: «Честно скажу, после первых туров не верил в «Краснодар»
Как же мы ошибались, когда не верили в «Краснодар» и «Локо». Пришло время переобуваться
Сегодня
Вчера
Неделя