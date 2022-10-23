Митрюшкин: «8 поражений «Химок»? Надо дальше тренироваться и работать, перестройка идет»

Вратарь «Химок» Антон Митрюшкин прокомментировал неудачную серию клуба после поражения от «Спартака» (0:5) в 14-м туре РПЛ.

Команда проиграла 8 последний матчей в чемпионате России.

«8 поражений? Надо дальше тренироваться и работать. Вы же видите, какая перестройка идет. Главный тренер говорил, что ищет новый стиль для команды. Я работаю на каждой тренировке, готовлюсь и жду своего шанса.

Стиль Гогниева? Последние два года я работал в Германии, там такое приветствуется. Спартак Артурович это знает. Уверен, что шанс будет. Не жалею, что перешел в «Химки». Я работаю», — сказал Митрюшкин.

«Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ, имея на счету 9 очков.