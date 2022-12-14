Источник: Лантратов близок к переходу в «Локомотив»

Вратарь «Химок» Илья Лантратов близок к переходу в «Локомотив», сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

По данным источника, несмотря на действующее соглашение с подмосковным клубом до лета 2025 года, голкипер может перейти в составе железнодорожников бесплатно. Как утверждает журналист, «Химки» могут расстаться с Лантратовым для разгрузки платежной ведомости.

В этом сезоне 27-летний вратарь провел за клуб 14 матчей, пропустил 25 голов и отстоял три матча на ноль.

Ранее «СЭ» сообщал, что ряд ведущих футболистов «Химок» намерен покинуть подмосковный клуб из-за финансовых разногласий с руководством.