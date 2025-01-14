Вратарь «Химок» Кокарев: «Прямого контакта «Боавишты» со мной не было»

Вратарь «Химок» Никита Кокарев прокомментировал «СЭ» интерес со стороны португальской «Боавишты».

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что клуб прислал официальное письмо в «Химки» по вопросу трансфера 21-летнего вратаря.

«Прямого контакта «Боавишты» со мной не было. Лучше этот вопрос задать руководству клуба или моим агентам. Лично я никак не общался. Но интерес — это всегда хорошо», — сказал Кокарев «СЭ».

Кокарев перешел в «Химки» летом 2024 года. В этом сезоне 22-летний россиянин провел 14 матчей и пропустил 31 мяч. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 900 тысяч евро. Контракт вратаря с подмосковным клубом рассчитан до лета 2027 года.