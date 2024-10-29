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Вратарь «Химок» Кокарев: «Сафонов заслужил переход в «ПСЖ», у него все получится»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Вратарь «Химок» Никита Кокарев, являющийся воспитанником «Краснодара», поделился мнением о переходе экс-голкипера «быков» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Связь с Матвеем не поддерживаем, но за его выступлениями в «ПСЖ» я, конечно, слежу. Сафонов — большой молодец. Он действительно заслужил этого перехода. Матвей был лидером в «Краснодаре». Думаю, у него все получится во Франции», — приводит Legalbet слова Кокарева.

Сафонов перешел в «ПСЖ» в июне 2024 года. 25-летний россиянин провел за французскую команду 3 матча, пропустил 2 мяча и 1 раз отыграл на ноль.

Источник: Legalbet

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