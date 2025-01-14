Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:05

Вратарь «Химок» Кокарев: «Готов ли к переезду в Европу? Почему бы и нет?»

Константин Белов
Корреспондент
Telegram Дзен

Вратарь «Химок» Никита Кокарев в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о возможном переезде в Европу.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что португальская «Боавишта» прислала официальное письмо в «Химки» по трансферу 21-летнего вратаря.

«Готов ли я к переезду в Европу, например, в Португалию? Почему бы и нет? Хорошо, когда что-то меняется, пробуешь себя в других чемпионатах. Когда ты выходишь из зоны комфорта, то всегда прогрессируешь», — сказал Кокарев «СЭ».

Кокарев перешел в «Химки» летом 2024 года. В этом сезоне 22-летний россиянин провел 14 матчей и пропустил 31 мяч. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 900 тысяч евро. Контракт вратаря с подмосковным клубом рассчитан до лета 2027 года.

РПЛ
ФК Химки
Читайте также
Отношения ЕС и Украины портятся из-за срыва газового транзита. И вот почему
В Подмосковье задержали племянника Шакро Молодого
Братья Бе растянули флаг Украины на церемонии награждения в Оберхофе
Лавров заявил, что черные ящики AZAL не подтвердили часть данных из СМИ
Евгения Добровольская умерла в возрасте 60 лет
Торговую сеть «Светофор» ждут внеплановые проверки Роспотребнадзора
Материалы сюжета РПЛ, зимняя пауза: главные материалы о трансферах, матчах и сборах клубов
В «Торино» сообщили, что потенциальный новичок «Спартака» Илич выбыл на две недели
Вендел прошел медосмотр перед подготовкой к весенней части сезона
«Спартак» досрочно вернул Коледина из аренды в «Торпедо»
«Локомотив» ждет документы для завершения аренды Педро Габриэля в «Куябу»
«Спартак» назвал состав на первый тренировочный сбор
Солтмурад Бакаев: «Брат Зелимхан сказал: если не мечтаешь попасть в сборную, зачем вообще играть?»
Сегодня
Вчера
Неделя