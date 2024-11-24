Вратарь «Химок» Кокарев об интересе «Боавишты»: «Если есть какое-то предложение, то будем разговаривать об этом в межсезонье»

Вратарь «Химок» Никита Кокарев в комментарии для «СЭ» отреагировал на интерес со стороны португальского клуба «Боавишты».

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что португальский клуб прислал официальное письмо в «Химки» по 21-летнему вратарю.

«Не хотел бы это комментировать. Если есть какое-то предложение, то будем разговаривать об этом в зимнюю паузу или после окончания сезона. То есть в межсезонье, а не когда у нас идут важные матчи в чемпионате и в Кубке», — сказал Кокарев «СЭ».

Кокарев перешел в «Химки» в прошедшее трансфертное окно. В этом сезоне 21-летний россиянин провел 12 матчей и пропустил 26 мячей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 650 тысяч евро. Контракт вратаря с подмосковным клубом рассчитан до лета 2027 года.