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Сегодня, 19:23

Вратарь Иван опроверг информацию об уходе из «Зенита» зимой

Гоша Чернов
Корреспондент
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Бразильский вратарь «Зенита» Иван высказался о своей роли в питерском клубе.

— Как вы относитесь к своей роли, ведь вы — не первый номер «Зенита»?

— Спокойно. Для меня это первый опыт игры в европейском клубе. Знаки что есть лимит. Но я жду решения тренерского штаба и выполняю свою роль.

— В последние недели активно муссируются слухи о том, что якобы вы уйдете зимой. Плюс «Зенит» сейчас вернул вратаря Александра Васютина. Вы точно останетесь?

— Я не в курсе слухов. Возможно, это фейк — мой контракт заканчивается летом. Я предпочитаю не читать слухи о себе.

Иван перешел в «Зенит» из «Коринтианса» летом этого года. В текущем сезоне он провел 592 минуты на поле за клуб из Санкт-Петербурга во всех турнирах.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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