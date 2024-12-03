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Сегодня, 18:08

Вратарь Кокарев: «Просто так не кричу ни на кого, я именно подсказываю»

Камила Абдурахманова
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Голкипер «Химок» Никита Кокарев рассказал об игре защитника подмосковной команды Георгия Джикии.

«Как наладили коммуникацию в обороне с Джикией? В целом точно также, как и с остальными, подсказываю, когда нужно. Просто так не кричу ни на кого, я именно подсказываю. Вратари же не кричат только по тому, что хотят этого. Ты кричишь, чтобы докричаться до полевых. Мне комфортно играть с Джикией. Он классный и опытный защитник. Тоже старается помогать и подсказывать в некоторых моментах. Это дорогого стоит», — сказал Кокарев Legalbet.ru

В текущем сезоне Джикия провел в составе «Химок» 7 матчей во всех турнирах, не отличившись результативными действиями.

Источник: Legalbet.ru
Георгий Джикия
ФК Химки
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