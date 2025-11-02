Агкацев о победе «Краснодара» над «Спартаком»: «Было тяжело в конце, но удалось выдержать давление»

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев прокомментировал победу над «Спартаком» (2:1) в матче 14-го тура РПЛ.

«Быки» завершили игру вдевятером: на 88-й минуте был удален Джон Кордоба, на 90+5-й — Дуглас Аугусту.

— Насколько для вас был сложный матч как для вратаря?

— Наверное, тяжело было в конце, когда «Спартак» всеми силами пошел вперед. У соперника было на два игрока больше. Тогда было тяжело, но, слава Богу, удалось выдержать давление.

— Вы эмоционально выясняли отношения с защитником после пропущенного мяча. Могли сыграть иначе? Выйти из ворот?

— Надо разобрать, внимательно пересмотреть. По первому повтору мне показалось, что нет.

«Краснодар» благодаря победе вернулся на первое место в таблице РПЛ с 32 очками. В следующем туре «быки» сыграют на выезде против «Балтики».