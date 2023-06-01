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Сегодня, 13:31

Вратарь «Краснодара» Агкацев: «Ивич постепенно меняет нашу игру, добавляет что-то новое»

Алина Савинова
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Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев рассказал, как изменилась игра команды при Владимире Ивиче.

«Конечно, Ивич постепенно меняет нашу игру, добавляет что-то новое. Это касается и нас с Матвеем. Он требует много играть ногами, мы стали разыгрывать мячи от своей штрафной. В этом компоненте есть куда еще расти. Вообще мне нравятся те голкиперы, которые здорово играют ногами. Эдерсон, Алиссон — это все мощные ребята. Все они уверенно чувствуют себя при работе с мячом», — приводит «РБ Спорт» слова Агкацева.

Ивич был назначен на пост главного тренера «Краснодара» в январе 2023 года. На данный момент «быки» занимают 6-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 47 очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/stanislav-agkatsev-ivich-postepenno-menyaet-igru-krasnodara-dobavlyaet-chto-to-novoe/
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