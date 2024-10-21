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Сегодня, 17:03

Агкацев рассказал, что с нетерпением ждет выхода фильма о Черенкове

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Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев поделился мнением о бывшем полузащитнике «Спартака» Федоре Черенкове.

«Конечно, я слышал про этого легендарного советского футболиста, смотрел нарезки с его участием, слышал рассказы про него от футболистов того поколения. От фильма жду более подробно увидеть его игру — как он вел себя на поле и за его пределами», — сказал Агкацев.

Картина о Черенкове выйдет в прокат 31 октября. Главную роль в ленте исполнил Станислав Румянцев, его дублером в спортивных сценах был экс-полузащитник сборной России Роман Воробьев.

Черенков скончался в 2014 году в возрасте 55 лет. Он является рекордсменом «Спартака» по матчам в составе красно-белых — 494.

Федор Черенков
Станислав Агкацев

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