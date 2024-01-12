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Сегодня, 11:31

Вратарь «Краснодара» Агкацев: «Наше поколение выросло на улице, сейчас дети сильно отличаются»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев рассказал, как прошло его детство во Владикавказе.

«Детство в Осетии было очень интересным и увлекательным. Я всегда с теплотой вспоминаю это время. Наше поколение выросло на улице. Мы постоянно играли в футбол, догонялки, другие различные игры. Скажем так, мы успели запрыгнуть в последний вагон детей, чье детство прошло без телефонов и иных гаджетов. Я очень рад этому.
Нынешнее поколение детей очень сильно отличается от нас. В мое время не было гаджетов. Мы все свободное время проводили на улице. В этом плане, конечно, поменялось очень многое. Единственное, на что я обращаю внимание, так это то, что в Краснодаре дети на площадках до сих пор с утра до вечера играют в футбол. Признаться честно, я каждый раз бываю приятно удивлен. Иногда даже зовут поиграть с ними. С удовольствием присоединяюсь минут на 10-15. Самому приятно, да и детей радуешь. Молодцы, что не сидят дома, уткнувшись в телефон, а проводят время на площадке», — приводит «РБ Спорт» слова Агкацева.

Агкацев перешел в академию «Краснодара» в 2017 году. В сезоне-2023/24 голкипер провел 7 матчей за «быков», пропустил 11 голов и отыграл 2 встречи на ноль.

Источник: РБ Спорт
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