Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:00

Агкацев — о 1:6 от «Спартака»: «После той игры отправили в Хабаровск»

Артем Белинин
Telegram Дзен

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев в интервью «СЭ» вспомнил знаменитый разгром от «Спартака» со счетом 1:6. Тогда именно он защищал ворота «быков».

— Была тяжелая игра, все пошло не так. Я мог сыграть лучше, выручить в паре моментов. Но бывают такие игры, что поделать, без них никуда. Было очень тяжело после встречи — для меня это первый матч на таком высоком уровне, такая вывеска... А получилось вот так. А еще меня после этой игры отправили с «Краснодаром-2» в Хабаровск.

— Это такая форма наказания?

— У меня были такие мысли, ха-ха. Но потом объяснили — это для того, чтобы я побыстрее забыл разгром. Думаю, кто-то в руководстве, может быть даже Сергей Николаевич Галицкий, хотел, чтобы я переключился. И скажу так — это была очень хорошая идея. В Хабаровске я отстоял на ноль, это помогло мне пережить тот матч со «Спартаком». Реанимировали меня.

Станислав Агкацев в&nbsp;матче против &laquo;Спартака&raquo; (1:6). «После 1:6 от «Спартака» отправили со второй командой в Хабаровск». Интервью нового героя «Краснодара» Агкацева

ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
Станислав Агкацев
1
0
Читайте также
Тактаров вернется в бои спустя 15 лет. Экс-чемпион UFC подерется с Монсоном
Мирру Андрееву слишком жестко наказали на Уимблдоне. Фанаты требуют пересмотра правил
ГД приняла закон о единой налоговой ставке для удаленщиков и фрилансеров
Пентагон уличил торговцев в краже переданного Украине оружия
Свести расчеты: в России изменят систему оплаты ЖКУ
Как Севастополь, Крым и Новороссия вернулись в состав России: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гранат надеется на победу «Динамо» в матче с «Краснодаром»

Hurriyet: «Зенит» и ЦСКА предложили 5 миллионов евро за защитника «Галатасарая» Бардакчи