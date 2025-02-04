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Сегодня, 17:56

Дюпин: «Слова Кокорина? Не слышал и не смотрел — сконцентрирован на работе и семье»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Вратарь «Краснодара» Юрий Дюпин рассказал, что не слышал слова форварда «Ариса» Александра Кокорина об уровне РПЛ.

— Хотите стать первым гостем, действующим вратарем на подкасте у Смолова? Как вам его деятельность?

— Могу только сказать Феде, что он большой молодец. У него хороший подкаст. Много людей смотрят его. Думаю, многим это интересно. Если позовет — будет супер.

— Согласны со словами Кокорина про уровень нашего футбола?

— Честно, не смотрел.

— Слышали?

— Нет.

— Это невозможно.

— Почему, возможно, когда ограждаешь свое информационное пространство на сборах. Когда семья рядом, тренировки. Стараюсь меньше читать спортивные новости. Сконцентрирован на работе и семье.

— Ну, в общем, Кокорин сказал, что РПЛ — говно с 2019 года. Согласны?

— Нет.

Александр Кокорин
Юрий Дюпин
РПЛ
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