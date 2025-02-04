Сегодня, 17:56
Вратарь «Краснодара» Юрий Дюпин рассказал, что не слышал слова форварда «Ариса» Александра Кокорина об уровне РПЛ.
— Хотите стать первым гостем, действующим вратарем на подкасте у Смолова? Как вам его деятельность?
— Могу только сказать Феде, что он большой молодец. У него хороший подкаст. Много людей смотрят его. Думаю, многим это интересно. Если позовет — будет супер.
— Согласны со словами Кокорина про уровень нашего футбола?
— Честно, не смотрел.
— Слышали?
— Нет.
— Это невозможно.
— Почему, возможно, когда ограждаешь свое информационное пространство на сборах. Когда семья рядом, тренировки. Стараюсь меньше читать спортивные новости. Сконцентрирован на работе и семье.
— Ну, в общем, Кокорин сказал, что РПЛ — говно с 2019 года. Согласны?
— Нет.