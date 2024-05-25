Сафонов — о минувшем сезоне РПЛ: «Этот турнир показал, что любая команда может отобрать очки даже у лидера»

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов поделился впечатлениями от завершившегося сезона РПЛ.

В субботу, 25 мая, «быки» на своем поле обыграли «Динамо» (1:0) и заняли второе место в турнирной таблице чемпионата России.

«Второе место — это, безусловно, хороший результат. Его можно назвать рекордным, потому что такого результата мы ранее никогда не показывали. Вопрос в другом — у нас было много шансов стать ближе к чемпионству. Получился действительно тяжелый турнир. Он показал: любая команда может отобрать очки даже у лидера. Понятно, что всем хотелось чемпионства. Но чего-то не хватило. Это фраза не про сегодняшний день, а упущенные до этого возможности», — заявил Сафонов.

Чемпионом страны в шестой раз подряд стал «Зенит». Третье место в минувшем сезоне РПЛ заняло «Динамо».