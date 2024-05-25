Сафонов — о возможном переходе в «ПСЖ»: «Еще раз спросите, я сразу уйду»

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов прокомментировал второе место команды в турнирной таблице РПЛ по итогам сезона-2023/24 и ответил на вопрос о своем возможном переходе в «ПСЖ».

В субботу, 25 мая, «быки» на своем поле обыграли «Динамо» (1:0), которое лидировало в чемпионате перед заключительным туром сезона.

«Безусловно, хороший результат. У нас было много шансов попасть на первую строчку. Тяжелый турнир. Всем хотелось чемпионства. Сегодня все расстроены. Все верили, когда во втором тайме «Ростов» вел в счете. Переход в «ПСЖ»? Еще раз спросите, я сразу уйду», — заявил Сафонов.

22 мая появилась информация о том, что «ПСЖ» близок к соглашению с «Краснодаром» по трансферу 25-летнего российского голкипера.