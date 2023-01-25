Сафонов: «Конечно, хотелось бы играть в Лиге чемпионов, но от меня ничего не зависит»

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов поделился мнением о возможном переходе Российского футбольного союза (РФС) из УЕФА в Азиатскую конфедерацию.

— В конце года активно обсуждался переход РФС в Азиатскую конфедерацию. Хотелось бы сыграть в Азии или Лигу чемпионов лучше ни на что не менять?

— Играть на международном уровне хочется в любом случае. Конечно, хотелось бы Лигу чемпионов. Но от меня ничего не зависит — как наверху решат, так оно и будет. Где скажут, там и будем выступать. По факту так.

Во вторник, 24 января, Российский футбольный союз сообщил, что согласовал с УЕФА взаимодействие по возврату российских сборных и команд к международным соревнованиям.

28 февраля 2022 года УЕФА и Международная федерация футбола (ФИФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях.