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Сегодня, 11:55

Сафонов: «Конечно, хотелось бы играть в Лиге чемпионов, но от меня ничего не зависит»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Матвей Сафонов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов поделился мнением о возможном переходе Российского футбольного союза (РФС) из УЕФА в Азиатскую конфедерацию.

— В конце года активно обсуждался переход РФС в Азиатскую конфедерацию. Хотелось бы сыграть в Азии или Лигу чемпионов лучше ни на что не менять?

— Играть на международном уровне хочется в любом случае. Конечно, хотелось бы Лигу чемпионов. Но от меня ничего не зависит — как наверху решат, так оно и будет. Где скажут, там и будем выступать. По факту так.

Во вторник, 24 января, Российский футбольный союз сообщил, что согласовал с УЕФА взаимодействие по возврату российских сборных и команд к международным соревнованиям.

28 февраля 2022 года УЕФА и Международная федерация футбола (ФИФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях.

Матвей Сафонов
Футбол
ФК Краснодар
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