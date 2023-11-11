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Сегодня, 23:27

Сафонов о ничьей с «Зенитом»: «Отскочили в концовке, нам должны были забивать»

Георгий Горностаев
корреспондент
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Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов прокомментировал ничью с «Зенитом» (1:1) в матче 15-го тура РПЛ.

«Сегодня была игра на три результата. В концовке нас немного задавили. Если б в концовке «Зенит» забил, я бы не вывез. Момент с Мостовым? Сердечко не екнуло. Я лично не думал о таблице, мы просто выходили играть. Еще 15 матчей. О каком чемпионстве вы говорите? Думать об этом надо будет чуть позже. Конечно, мы в курсе, где мы находимся. Наверное, в этом году шанс как минимум есть. Какая атмосфера после матча? Мы в концовке отскочили. Нам должны были забивать. Нам комфортна ничья», — сказал Сафонов.

«Краснодар» набрал 32 очка и завершил первый круг РПЛ на первом месте. «Зенит» идет на второй строчке с 30 баллами.

В следующем туре «быки» 26 ноября сыграют на выезде с «Уралом», а питерцы 25 ноября примут «Сочи».

Матвей Сафонов
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
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