Агкацев прокомментировал новость об интересе со стороны «Динамо»

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию о желании «Динамо» приобрести футболиста. Ранее об этом сообщал журналист Иван Карпов.

«Я читал эти новости, но старался об этом не думать. Сейчас не могу ничего об этом сказать. Будет предложение — будем думать. Пока не могу представить, что буду играть где-то кроме «Краснодара», — сказал Агкацев «СЭ».

В этом сезоне Агкацев провел один матч, в котором «Краснодар» в FONBET Кубке России уступил московскому «Спартаку» (1:2).