Дюпин о стычке в матче с «Динамо»: «Такое часто бывает на сборах — игроки находятся под нагрузкой, плюс накал страстей»

Вратарь «Краснодара» Юрий Дюпин ответил на вопрос про потасовку в матче с московским «Динамо» во втором туре Winline Зимнего кубка РПЛ (1:0).

Во втором тайме защитник «быков» Витор Тормена жестко сфолил на форварде бело-голубых Денисе Бокове, после чего между футболистами началась перепалка. Бразилец покинул поле, оставив свою команду в меньшинстве.

— Вопрос по поводу стычки: что там случилось, как ты это видел?

— Эпизод не видел. Перекрыли. Могу сказать, что такие моменты часто бывают на сборах. Игроки находятся под нагрузкой, плюс накал страстей. Если поднимается накал из-за того, что судья раз не свистнул, два не свистнул, возможны моменты. Мне кажется, такое произошло сегодня.

— Во втором тайме было больше споров, криков.

— Этому эпизоду предшествовала пара моментов. Думаю, они повлияли. Просто нужно было как-то по-другому успокоить игроков: взять больше паузу, чтобы все остыли.

— Как ты считаешь, не лучше было бы, если бы турнир судили местные судьи, а не наши?

— Да нет, почему. Судят хорошо. Бывают моменты, но нашим арбитрам же тоже нужно практиковаться. Мне кажется, нормально.

«Краснодар» набрал 3 очка и занимает второе место в группе 1, уступая «Спартаку» (3) по дополнительным показателям. Для «Динамо» матч стал первым в турнире — 0 очков.