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Сегодня, 10:53

Вратарь «Крыльев» Фролов рассказал, как принес гранату на тренировку

Виктория Кравченко
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Вратарь «Крыльев Советов» Евгений Фролов рассказал, как разыгрывал партнеров по самарской команде.

— Как-то на тренировку «Крыльев» принес светошумовую гранату. Она пластиковая, 500 рублей стоит, в магазине можно купить. Выдергиваешь чеку, бросаешь, она взрывается со светом. Безобидная в целом. Но когда люди видят гранату — они, конечно, в шоке. Особенно, когда она в руках у вратаря. В общем, как-то бросил перед тренировкой. Посмеяться, «ха-ха» половить. Было весело, — цитирует Фролова Sport24.

Завтра, 18 августа, «Крылья» сыграют с «Рубином» в 5-м туре РПЛ.

Источник: https://sport24.ru/football/news-568989-vratar-kluba-rpl-rasskazal-kak-prines-granatu-na-trenirovku-i-brosil-yeye-posmeyatsya-khotel
Евгений Фролов
ФК Крылья Советов (Самара)
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 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
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18.08 19:30
Рубин – Кр. Советов
 - : -
19.08 15:00
Динамо – ЦСКА
 - : -
19.08 17:30
Балтика – Урал
 - : -
19.08 19:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
19.08 20:00
Сочи – Ростов
 - : -
20.08 17:30
Факел – Пари НН
 - : -
20.08 19:30
Спартак – Зенит
 - : -
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Ахмат – Оренбург
 - : -
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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