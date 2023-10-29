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Сегодня, 06:48

Вратарь «Крыльев» Овсянников об отмененном пенальти в конце матча с «Оренбургом»: «Я задел Обухова»

Руслан Минаев
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Голкипер «Крыльев Советов» Богдан Овсянников признал, что задел форварда «Оренбурга» Владимира Обухова в штрафной в матче 13-го тура РПЛ (1:1).

Главный арбитр встречи Рафаэль Шафеев сначала назначил пенальти, но после подсказки ВАР Павла Кукуяна отменил свое решение и показал Обухову желтую карточку за симуляцию.

«Я его задел. Думал, там офсайд поставили. Потом говорят, что дали желтую карточку. Не знаю, почему не увидели. Может, туман. Говорят, на повторе не видно ничего», — цитирует Овсянникову Metaratings.ru.

В «Оренбурге» заявили, что обратятся в ЭСК после матча с «Крыльями»

Источник: Metaratings.ru
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Оренбург
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