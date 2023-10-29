Вратарь «Крыльев» Овсянников об отмененном пенальти в конце матча с «Оренбургом»: «Я задел Обухова»

Голкипер «Крыльев Советов» Богдан Овсянников признал, что задел форварда «Оренбурга» Владимира Обухова в штрафной в матче 13-го тура РПЛ (1:1).

Главный арбитр встречи Рафаэль Шафеев сначала назначил пенальти, но после подсказки ВАР Павла Кукуяна отменил свое решение и показал Обухову желтую карточку за симуляцию.

«Я его задел. Думал, там офсайд поставили. Потом говорят, что дали желтую карточку. Не знаю, почему не увидели. Может, туман. Говорят, на повторе не видно ничего», — цитирует Овсянникову Metaratings.ru.

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