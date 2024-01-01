Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:51

Вратарь «Крыльев Советов» Фролов назвал самого трудолюбивого игрока в команде

Telegram Дзен

Голкипер «Крыльев Советов» Евгений Фролов с юмором ответил на вопрос, кто в самарской команде является самым работоспособным футболистом.

«Кто самый работоспособный в «Крыльях»? Очевидно, что я, у кого хотите спросите. Самый большой объем работы выполняю на тренировках, на матчах и в столовой (смеется)», — приводит Legalbet слова Фролова.

В первой части сезона 35-летний вратарь провел за «Крылья» 1 матч в Кубке страны.

После 18 туров «Крылья Советов» с 29 очками занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ, отставая на девять очков от лидирующего «Краснодара».

Источник: legalbet.ru
Евгений Фролов
ФК Крылья Советов (Самара)
0
Читайте также
Россиянин Бетербиев проведет бой против британца Смита в начале 2024 года
ВАДА может лишить Испанию статуса соответствия
Зеленский в новогоднем обращении поставил украинцев перед сложным выбором
Королева Дании Маргрете II сообщила об отречении от престола
На Украине назвали возможную причину обвала фронта ВСУ
Экс-глава МИД Австрии отметила точность слов Путина о росте экономики РФ
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Стадион «Спартака» переименован в «Лукойл Арену»