Вратарь «Крыльев Советов» Фролов назвал самого трудолюбивого игрока в команде

Голкипер «Крыльев Советов» Евгений Фролов с юмором ответил на вопрос, кто в самарской команде является самым работоспособным футболистом.

«Кто самый работоспособный в «Крыльях»? Очевидно, что я, у кого хотите спросите. Самый большой объем работы выполняю на тренировках, на матчах и в столовой (смеется)», — приводит Legalbet слова Фролова.

В первой части сезона 35-летний вратарь провел за «Крылья» 1 матч в Кубке страны.

После 18 туров «Крылья Советов» с 29 очками занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ, отставая на девять очков от лидирующего «Краснодара».