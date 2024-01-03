Вратарь «Крыльев Советов» Фролов признался, что хочет остаться в клубе

Вратарь «Крыльев Советов» Евгений Фролов рассказал, что думает о своем игровом времени в самарской команде.

«Я вне конкуренции (смеется). Что касается моего игрового времени, если говорить про хоккей, то доволен, если про футбол — нет. Но я бы хотел остаться в команде, главное, чтобы клуб тоже этого хотел», — приводит РИА «Новости» слова голкипера.

Фролов перешел в «Крылья Советов» в 2020 году. В текущем сезоне он сыграл два матча за самарскую команду, пропустив 4 мяча. Контракт 35-летнего вратаря с «Крыльями» истекает в июне 2024 года. Ранее Фролов выступал за «Сочи», «Балтику», «Оренбург», «Динамо» и другие команды.

На данный момент клуб из Самары идет на шестом месте в турнирной таблице РПЛ с 29 очками после 18 матчей. После зимней паузы «Крылья» встретятся с «Ростовом».