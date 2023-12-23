Сегодня, 13:41
Вратарь «Крыльев Советов» Евгений Фролов ответил на вопрос «СЭ» о том, хотел бы ли он сыграть в роли нападающего в официальном матче.
— Перед матчем звезд Кубка России вы сказали, что хотите сыграть в нападении. Хотели бы на один матч стать форвардом «Крыльев»?
— В настоящем матче мне бы выйти хоть куда-нибудь со скамейки. В каких-то выхожу. Но хотелось бы почаще.
— Чем вы теперь занимаетесь на скамейке запасных? Раньше выбирали кроссовки.
— Чай пью.
— Верите, что сможете добраться с «Крыльями» до первого места РПЛ?
— Верить-то я верю.
— А на деле?
— Посмотрим. Поле зеленое, мяч круглый.
На счету 35-летнего Фролова в этом сезоне 2 игры в FONBET Кубке России.
После 18 туров «Крылья Советов» занимают шестую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков. Лидирует — «Краснодар» (38 очков).