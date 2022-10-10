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Сегодня, 00:30

Ломаев назвал матч против «Спартака» провальным: «Я недоволен тем, как сыграл»

Антон Иванов
Владимир Пушкарев
Корреспондент

Вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев в разговоре с «СЭ» оценил свою игру в матче 12-го тура РПЛ против «Спартака» (2:5).

«Провальный матч в нашем исполнении. Все, что могу сказать. Не могу объяснить даже, почему так сложилось вчера. Это футбол, бывает. Я недоволен тем, как сыграл против «Спартака». Это был провальный матч в целом с моей стороны», — сказал Ломаев «СЭ».

После 12 туров чемпионата России-2022/23 «Крылья Советов» занимают 11-е место в турнирной таблице с 11 очками. В следующем туре самарцы примут на своем поле «Сочи», игра состоится 16 октября.

Иван Ломаев
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
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