Ломаев — о приговоре Ларина: «Это полная несправедливость»

Вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев отреагировал на приговор Замоскворецкого суда Москвы по делу бывшего директора академии «Чертаново» Николая Ларина.

«Это полная несправедливость и непонимание людей, вынесших такой приговор. Сколько Николай Юрьевич сделал для российского футбола! Да и в принципе для многих игроков РПЛ и ФНЛ. Николай Юрьевич — человек с щедрой душой, который всегда всем помогал. Он знал всех ребят из академии «Чертаново» — с самых маленьких возрастов до главной команды», — цитирует Sport24 Ломаева.

Голкипер выразил надежду на смягчение наказания.

«Николаю Юрьевичу сейчас, мягко говоря, нелегко. Мы все будем его поддерживать. Николай Юрьевич сто процентов еще принесет пользу российскому футболу. Я думаю, что он сейчас может подать апелляцию и реальный срок будет заменен на условный. Хочется в это верить», — добавил он.

В среду, 28 сентября, Замоскворецкий суд Москвы признал Ларина виновным по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество») и приговорил его к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима, а также взыскал 20 миллионов рублей в пользу Москомспорта.

Иван Ломаев является воспитанником академии «Чертаново». В 2020 году голкипер покинул клуб и перешел в «Крылья Советов».