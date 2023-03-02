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Ломаев рассказал об общении с Лариным: «Он скинул пару килограмм. Но сказал, что все нормально»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Вратарь «Крыльев Советов» и воспитанник «Чертаново» Иван Ломаев в комментарии для «СЭ» рассказал о состоянии Николая Ларина после вынесения приговора о мошенничестве.

«Я с ним общался последний раз восьмого января, когда улетал из Кемерово на сборы. Минут пять с ним пообщались. Он рассказал, как себя чувствует, про свой быт. После этого он не выходил на связь. Но его перевели из одной колонии в другую. Все ребята ему присылают письма. Некоторые письма почему-то не доходят. Не знаю, почему. Мы общаемся с его представителем, который дает информацию. Конечно, поддерживаем его. Что он рассказывал? Рассказал, что он скинул пару килограмм. Рассказал, что смотрит футбол, когда такая возможность есть и читает книжки. Приемлимые ли те условия, в которых он находится? Это все-таки СИЗО. Но он сказал, что все нормально», — сказал Ломаев.

Ранее суд принял Ларина виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Суд установил, что общий ущерб от действий функционера составил 36 миллионов 211 тысяч рублей.

Иван Ломаев
Футбол
ФК Чертаново
Николай Ларин
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