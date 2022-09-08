Вратарь «Крыльев Советов» Ломаев рассказал о задачах команды на сезон в РПЛ

Вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев рассказал о задачах команды в чемпионате России текущего сезона.

«Перед игроками стоит задача выступить минимум не хуже, чем в прошлом сезоне. Это нам по силам. У нас сильная команда, каждый знает, что делать на поле, у нас хороший тренерский штаб. На старте недобрали очков, много пропускаем со стандартов — где-то из-за индивидуальных ошибок, где-то соперник хорошо играет. Надо исправлять эту ситуацию», — приводит слова Ломаева Metaratings.ru.

В сезоне-2021/22 «Крылья Советов» заняли 8-е место в РПЛ. В текущем сезоне самарский клуб после восьми туров занимает 10 место, набрав 9 очков.

В следущем туре «Крылья Советов» в гостях сыграют с «Химками». Встреча пройдет 10 сентября в 15.00 по московскому времени.