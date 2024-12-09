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Сегодня, 05:52

Вратарь «Крыльев Советов» Песьяков назвал ужасным матч с «Ростовом»

Даниил Аршавский
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Голкипер «Крыльев Советов» Сергей Песьяков прокомментировал поражение самарской команды в матче 18-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:3).

«Как мне матч? Ужасно, получается. С какими чувствами играл? В матче с «Ростовом», не ради смеха скажу, главное было — разыгрывать не с желтыми. Когда от ворот разыгрывал, закралась такая мысль. Но вышло как вышло», — цитирует Песьякова «РБ Спорт».

С 2017 года Песьяков защищал ворота ростовчан, а в июле 2024 года перешел в «Крылья Советов» на правах свободного агента. В текущем сезоне голкипер пропустил 10 мячей в 8 матчах во всех турнирах и трижды провел игры «на ноль».

Самарская команда ушла на зимнюю паузу занимая 10-е место в турнирной таблице с 18 очками.

Источник: «РБ Спорт»
Сергей Песьяков
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Ростов
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