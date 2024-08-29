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Сегодня, 23:06

Антон Митрюшкин: «Молодость — главное оружие «Локо», у нас собралась дерзкая банда»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Вратарь «Локомотива» Антон Митрюшкин поделился мнением о результатах команды. Железнодорожники выиграли 7 матчей подряд во всех турнирах.

«Когда приходил в «Локомотив», понимал, что это большой клуб. Мне говорили до перехода: «Зачем туда? Почему?» — сейчас, думаю, таких вопросов не возникает. Уже всем понятно, что в «Локомотиве» собралась дерзкая банда, которая бьется в каждом матче и выгрызает результат.

Молодость — главное оружие «Локомотива». Мы боремся в каждом микроэпизоде — это отличает команду. Хватит ли этого запала на весь сезон? Надеюсь на это. Кубковые игры как раз и нужны для того, чтобы вся команда была в тонусе. На эти матчи, как правило, выходят игроки, которым надо доказывать, что они — часть команды и готовы выдерживать конкуренцию», — приводит слова Митрюшкина «РБ Спорт».

28 августа «Локомотив» дома разгромил «Химки» (4:0) в матче группового этапа FONBET Кубка России.

Источник: РБ Спорт
Антон Митрюшкин
ФК Локомотив (Москва)
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