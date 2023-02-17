Худяков: «Хотел бы исполнить штрафной удар. Часто бью и вижу: неплохо летит!»

Вратарь «Локомотива» Даниил Худяков в интервью «СЭ» признался, что хотел бы как-нибудь попробовать исполнить штрафной удар по ходу матчу.

— В матче с «Оренбургом» ты оформил первый ассист в карьере. Для тебя важна статистика по результативным действиям?

— Да сделал и сделал... Единственное, читал, что мы в этом сезоне идем вровень с Игорем Акинфеевым — у него тоже есть голевой пас. Хотя у меня могло быть и больше! С «Факелом» тоже на Ваню Игнатьева отдал, но он не забил.

Вообще, у меня часто проходят пасы за спины защитникам. Еще в «Казанке» тренеры просили так ассистировать, а у нападающих была установка: смещаться в центр, а потом резко убегать за спины. Несколько раз это проходило.

— Есть мечта — забить?

— С пенальти разве что... Но я бы лучше штрафные исполнил! Люблю побить по воротам: иногда смотрю — неплохо летит. Можно было бы и в игре попробовать, ха-ха!