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Сегодня, 11:15

Худяков: «Больше удивило, что Рангник от нас уехал в «МЮ». А не то, что он приехал в «Локо»

Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
Даниил Худяков.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Вратарь «Локомотива» Даниил Худяков в интервью «СЭ» оценил профессиональные качества Ральфа Рангника.

— За последний гол вас тренировали Гиздоль, Коммппер, Циннбауэр. А чем запомнился Ральф Рангник?

— Он в принципе нечасто контактировал с игроками. Я видел его всего раза три-четыре — когда он собирал команду и доносил какие-то мысли. Личного общения у нас не было.

— Ты до этого знал, кто это? Все же обалдели, когда такая фигура приехала работать в Россию.

— Ну, плюс-минус знал, но без подробностей: где именно работал и в какой роли. Больше удивило, что он от нас перешел в «Манчестер Юнайтед». А не то, что приехал в «Локомотив».

Даниил Худяков. «Мотивация у русских была выше, чем у легионеров». Дзюба, Рангник, новый «Локо»: честное интервью Худякова

Даниил Худяков
ФК Локомотив (Москва)
ФК Манчестер Юнайтед
Ральф Рангник
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